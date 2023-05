Rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2271 ereignete.

Wie die Kitzinger Polizei berichtet, fuhr eine 53-jährige Schulbusfahrerin von Marktbreit in Richtung Kitzingen und beabsichtigte, nach rechts in die Kreisstraße 23 abzubiegen. Dafür verlangsamte sie die Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 22-jähriger Opel-Fahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf das Heck des Busses auf. Im Schulbus befanden sich fünf Kinder. Drei Schüler sowie der Opelfahrer zogen sich leichte Verletzung zu. An der Unfallstelle befanden sich zwölf Helfer der Feuerwehr Marktbreit. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe sowie um die Verkehrsregelung.