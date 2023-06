Wie Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Ratssitzung informierte, ist die Sanierung des östlichen Teils der Friedhofsmauer in Markt Herrnsheim weitgehend durch eine Baufirma erledigt worden. Die Arbeiten liefen wie geplant und dürften sich neben dem Zeitplan auch im Kostenrahmen von 30.000 Euro bewegt haben. Jetzt wird das Bauhofpersonal noch die Mauerkrone in Eigenregie erstellen und dann stehen noch Restbodenarbeiten an.

Für die Kanalsanierung in Hüttenheim im Sommerried hat es Vorgespräche gegeben und die Baustelle soll im Juli beginnen, einen Bauzeitenplan gibt es aber noch nicht. Die Gemeinde wird die Anliegerinnen und Anlieger noch schriftlich informieren und möchte alle dazu bewegen, auch Gartenanschlüsse erneuern zu lassen. Im Zuge der Bauarbeiten sollen außerdem noch weitere Straßenlampen in der Straße dazu kommen.