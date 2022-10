Eine Premiere gab es für das Markt Einersheimer Ratsgremium in der jüngsten Sitzung, denn die Damen und Herren tagten statt im Rathaus erstmals im neuen Haus der Dorfkultur. Im Rathaus war die Heizung ausgefallen und im kalten Sitzungssaal zu tagen, wollte Bürgermeister Herbert Volkamer dem Gemeinderat nicht zumuten.

Da Sicherheitsbedenken bestehen und kommendes Jahr ohnehin die Wartung der Straßenbeleuchtung ansteht, verzichtet der Gemeinderat auf eine Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung, um während der Energiekrise Strom zu sparen. Die Gemeinde würde bei einer zeitlichen Reduzierung der Straßenbeleuchtung um vier Stunden pro Nacht jährlich nur 2400 Euro sparen. Deshalb votierte das Gremium dafür, die Beleuchtung auf dimmbare LED-Leuchtkörper umzustellen, zumal die Umrüstung recht günstig kommt. Mit den neuen Leuchtkörpern würde die Gemeinde dann künftig 35 Prozent an Energie sparen.

Für eine nicht auszuschließende Strommangellage sollen die Kommunen einen Notfallplan aufstellen und einen Krisenstab ins Leben rufen. Eine Zentrale würde dann das Feuerwehrgerätehaus bilden, denn von dort können auch bei Stromausfällen Notrufe abgesetzt werden. Eine Wärmestube soll im Notfall die Mehrzweckhalle werden.

Die Ratsrunde befasste sich mit dem Antrag einer Grundstücksbesitzerin auf Bau eines Carports plus eine Balkonnutzung in der Frankenstraße 12. Das Gremium stellte einen positiven Bescheid in Aussicht, wenn die Antragstellerin die Abstandsflächen und die Vorschriften der Bauordnung einhält.

Zum Familienstützpunkt Iphofen berichtete der Bürgermeister, dass 24.000 Euro an Personalkosten angefallen sind. Herbert Volkamer informierte, dass dieses Jahr 33 Veranstaltungen geplant wurden und drei davon in Markt Einersheim stattfanden. Die Kosten abzüglich der Fördergelder betragen 20.000 Euro für die fünf beteiligten Kommunen. Nach einem Verteilerschlüssel wird Markt Einersheim 3250 Euro beizutragen haben.

Der Bürgermeister musste mitteilen, dass die über 40 Jahre alte Reinigungsmaschine in der Mehrzweckhalle kaputt gegangen und nicht mehr reparabel ist. Deswegen muss ein neues Gerät angeschafft werden, entsprechende Angebote werden eingeholt.

Die Gemeinde nutzt die Gelegenheit der Baustelle in der Mönchsondheimerstraße um den angrenzenden Gipshüttenweg von der anwesenden Baufirma Ullrich asphaltieren zu lassen.