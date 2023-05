Zwei Jugendliche trieben am Dienstagabend in Markt Einersheim ihr Unwesen.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, ging kurz vor 22 Uhr bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über zwei randalierende Personen am Markt Einersheimer Marktplatz ein. Vor Ort stellten die Beamten an einem Restaurant eine eingeworfene Fensterscheibe fest. Außerdem wurden ein Mercedes sowie ein Blumenkübel in der Frankenbergstraße beschädigt.

Verantwortlich hierfür sollen laut Polizei zwei männliche Jugendliche gewesen sein, die sich anschließend zu Fuß vom Tatort entfernten. Im Rahmen der Fahndung konnte durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg/Biebelried ein Auto kontrolliert werden, in dem sich als Mitfahrer zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren befanden. Da auf die zwei jungen Männer die zuvor abgegebene Personenbeschreibung zutraf, erfolgte die vorläufige Festnahme mit anschließendem Transport zur Polizeiinspektion Kitzingen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden entlassen. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand ein Schaden von circa 1750 Euro. Gegen die zwei Jugendlichen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Weitere Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.