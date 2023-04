Der Gemeinderat Markt Einersheim verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung nach der Vorstellung durch Kämmerer Günther Schell den Haushalt 2023. Für Bürgermeister Herbert Volkamer war dabei wesentlich, dass die Marktgemeinde weiterhin schuldenfrei bleibt. Das sei die Voraussetzung bei anstehenden Aufgaben positiv in die Zukunft planen zu können.

Der Verwaltungshaushalt ist mit 2.540.400 Euro (Vorjahr: 2.387.100 Euro) angesetzt, der Vermögenshaushalt mit 1.281.400 Euro (2.106.900 Euro). Die Hebesätze für die Grundsteuern A mit 340 Prozent, B mit 330 Prozent und die Gewerbesteuer mit 300 Prozent sorgen für annähernd gleichbleibende Einnahmen. Die Schlüsselzuweisungen fallen mit 289.700 Euro um 90.000 Euro höher aus als im Vorjahr, die Kreisumlage sinkt um 53.000 Euro auf 630.300 Euro.

2024 könnte sich die Lage entspannen

Zwar steigt die VG-Umlage um 22.100 Euro auf 228.800 Euro, doch gehen die Umlagen für die Schulverbände Hellmitzheimer Bucht auf 83.400 Euro (94.600 Euro) und für Iphofen auf 33.400 Euro (48.200 Euro) zurück. Anders als üblich zeichnet sich keine Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt ab, es kann zu einer Zuführung von 32.700 Euro in den Verwaltungshaushalt kommen. Die Kämmerei geht davon aus, dass sich die Haushaltslage 2024 wieder entspannt und dann wieder Zuführungen in den Vermögenshaushalt stattfinden.

Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant, die Rücklagen werden Ende 2023 mit 326.150 Euro erwartet. Vorbehaltlich noch ausstehender Abschlussbuchungen aus 2022 sind die Sonderrücklagen für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung aufgebraucht.

Die Investitionen belaufen sich auf 1.281.400 Euro (2.106.900 Euro). Wesentliche Ausgaben sind die Restkosten bei der Kinderkrippenerweiterung sowie die Baulandentwicklung und die Oberflächensanierung von Ortsstraßen. Im Gegenzug werden als Einnahmen Zuwendungen für den Marktplatz 1 mit 394.600 Euro, die Erweiterung der Kinderkrippe mit 363.000 Euro sowie die Investitionspauschale mit 126.500 Euro erwartet.

Punkt für Punkt aus der Sitzung

* Mittels einer Machbarkeitsstudie mit zahlreichen Untersuchungen am und im Bahnhofsgebäude wird die weitere Nutzbarkeit ermittelt. Kosten der Studie sowie Förderungen sind im Haushalt bereits eingestellt.

* Der Bürgermeister präsentierte eine im Vergleich zu Vorjahren bessere Wasserbilanz. Von den bezogenen 61.275 Kubikmetern Wasser wurden 59.307 Kubikmeter abgegeben. Damit belaufen sich die Leitungsverluste auf lediglich 3,21 Prozent.

* Der Betrieb im Terrassenfreibad ist personell gesichert. Die Öffnung erfolgt am 25.5. Montag bis Freitag ist das Bad von 12 Uhr bis 20 Uhr, an den übrigen Tagen ab 10 Uhr geöffnet.

* Volkamer stellte das Rohgerüst für einen neuen Ortsprospekt vor, der in der nächsten Sitzung vorgestellt und zur Landkreiswanderung in gedruckter Form vorliegen soll.

* Die Landkreiswanderung am 18. Juni startet um 10 Uhr am Markplatz mit einer Andacht mit Dekan Ivo Huber und dem Posaunenchor und endet am Sportplatz, um die Bewirtung kümmern sich der Sportverein und die Feuerwehr. Die Einnahmen sind für einen guten Zweck bestimmt.

* Der Anbau am Bauhof wurde erstellt, die Kosten belaufen sich wie angeboten auf 6.921 Euro.

* Nach einem Defizit kündigte die Fernwasserversorgung Franken eine Preiserhöhung zum 1.1.2024 auf 1,45 Euro an.

* Bürgermeister Volkamer dankte den Landfrauen für den liebevoll gestalteten Osterbrunnen.