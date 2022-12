An den Weihnachtsfeiertagen ist laut einer Pressemitteilung der Stadt eine der markanten Weiden am Kitzinger Stadtbalkon abgebrochen und hat dabei Teile des Geländers zerstört. Mitarbeiter des Bauhofes haben die Fläche bereits abgesichert, die Stadtgärtner werden den Stamm Anfang des neuen Jahres zersägen und abtransportieren. Die Weide hatte einen Durchmesser von rund einem Meter. Ob an der Stelle ein neuer Baum gepflanzt wird, steht noch nicht fest, das Geländer soll nach Angaben der Stadt zeitnah repariert werden.