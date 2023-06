Am Pfingstsonntag um 16 Uhr gab der Gemischte Chor "Cäcilia" aus Nordheim in der Kirche "Maria Schutz" auf der Vogelsburg ein Konzert mit traditionellen Marienliedern. Mit dem gemeinsamen Lied "Maria Maienkönigin", begleitet an der Orgel von Hubert Jackob aus Sommerach, wurden die zahlreichen Gäste eingestimmt. Vorständin Johanna Marquard begrüßte die Gäste, besonders Herrn Pfarrer Stühler und den Oberpflegeamtsdirektor Herrn Herbert vom Juliusspital aus Würzburg. Herr Herbert gab auch bekannt, dass der Erlös aus den Spenden der Demenzstation im Juliusspital Würzburg zukomme. Durch das Programm führte Veronika Nippert, die mit einfühlsamen Worten und Gedanken die Zuhörer auf die kommenden Liedbeiträge einstimmte. Ein Höhepunkt des Konzertes war das Solo "Wenn ich ein Glöcklein wär", dass erstmals von Martina Kächelein mit sehr einfühlsamer Stimme gesungen wurde. Dass der Gemischte Chor auch moderne Lieder singen kann, zeigte er unter Leitung von Oswald Burkard mit dem Lied "Freude spendet uns das Leben" oder besser bekannt als Glory Halleluja. Oberpflegamtsdirektor Herr Herbert und Pfarrer Stühler bedankten sich mit ihren Beiträgen beim Gemischten Chor Cäcilia aus Nordheim und bei den zahlreichen Gästen. Pfarrer Stühler spendete allen den Segen und wünschte noch ein frohes Pfingstfest.

Von: Ernst Borst (Mitglied, Gemischter Chor Cäcilia Nordheim)