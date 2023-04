Wenn die Mitgliederversammlung des Fördervereins ehemalige Synagoge Kitzingen schon auf den 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto fällt, dann ist es den Vereinsmitgliedern natürlich ein besonderes Anliegen, dem auch mit einer Schweigeminute zu gedenken. Die alte und neue Vorsitzende Margret Löther berichtete dabei von einem persönlichen Besuch an der Gedenkstätte vor einigen Jahren.

Neben den Wahlen war es der Rückblick der Vorsitzenden, der die Sitzung bestimmte. Dabei wurde Kassier Romuald Kutschera nach sieben Jahren im Amt ebenso von Löther verabschiedet, wie Doris Frank, die viele Ämter im Verein inne hatte, darunter auch als stellvertretende Vorsitzende und zuletzt als Beisitzerin. Auch wenn es immer wieder gelänge, neue Mitglieder zu werben, so belaufe sich der Personenstand im Verein doch immer bei rund 100. Deshalb auch Löthers Appell, neue Mitglieder zu werben.

Feier zum 40. Vereinsjubiläum

Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Feier zum 40. Vereinsjubiläum, zu dem auch eine Broschüre gestaltet wurde. Neben der Exkursion nach Regensburg zeigte der Verein die Ausstellung "Tod den Nazi-Verrätern" der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Seit September widmet sich der Verein verstärkt der Arbeit am "Netzwerk jüdischer Friedhof Rödelsee", an dem sich derzeit 15 Gemeinden im Landkreis beteiligen. Aktuell wird dafür eine Broschüre erstellt, in der die besonderen Aspekte der jüdischen Gemeinden in eben diesen Kommunen beschrieben werden. Dazu soll auch eine Faltkarte gehören, die diese Gemeinden zeigt und auf der Rückseite noch einmal beschreibt.

Weiter wird eine eigene Homepage erstellt, die allerdings noch nicht freigeschaltet ist. Ab dem Herbst wird ein Filmprojekt des Armin-Knab-Gymnasiums die Sicht von Jugendlichen zum Rödelseer Friedhof zeigen. Der Vorplatz des Friedhofs wird derzeit von der Gemeinde Rödelsee neu gestaltet. Schon am 19. Mai wird am Vormittag des 30. Jubiläums der Renovierung der Kitzinger Synagoge gedacht – im Anschluss werden weitere Stolpersteine in der Stadt verlegt.

Bei den Wahlen wurden Margret Löther als Vorsitzende und Irma Karl als ihre Vertreterin im Amt bestätigt. Schriftführer bleibt Werner Kappelmann, neu ist Kassier Achim Bambach. Beisitzer sind Jesko Graf zu Dohna, Claudia Dündar-Meier, Barbara Friedmann, Margrit Endreß, Claudia Gonschorek, Eleonore Klaus und Marita Schwab; Kassenprüfer sind Peter Hess und Josef Gerspitzer.