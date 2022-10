Kitzingen vor 26 Minuten

Mann zeigt Sanitäter den Mittelfinger

Ein 28-Jähriger klagte am Samstagabend in einer Spielhalle in Kitzingen plötzlich über Schmerzen im Bein. Ein hinzugerufener Rettungsdienst stellte allerdings fest, dass kein medizinischer Notfall vorlag. Im Gespräch mit den Sanitätern wurde der Mann immer aggressiver und beleidigte einen der Retter letztlich, indem er ihm unter anderem den Mittelfinger zeigte, teilt die Polizei mit.