Auf der Straße zwischen Hoheim und Fröhstockheim kam es am Freitag, um 12.35 Uhr, zu einem folgenschweren Zwischenfall. Im Begegnungsverkehr kam einem 46-jährigen Autofahrer ein Lastwagen eines Abfallentsorgers entgegen. Von diesem Lastwagen fiel eine 30 Zentimeter lange Eisenstange herab, durchschlug die Frontscheibe des Autos und traf den Fahrer an der Schläfe.

Der Mann konnte sein Fahrzeug noch am Seitenstreifen anhalten, teilt die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer, der von dem Vorfall offensichtlich nichts mitbekommen hatte, fuhr in Richtung Kitzingen weiter. Der Autofahrer wurde mit einer Kopfverletzung in eine Würzburger Klinik gebracht.