Weil er während eines Polizeieinsatzes in Prichsenstadt mit einer Gasdruckpistole vier Stahlkugeln auf den eigenen Bruder abgeschossen hatte, wurde ein 27-Jähriger von einem Polizeibeamten mit Elektroschocks aus einem sogenannten Taser außer Gefecht gesetzt. Der Mann ist wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig und konnte daher für die Tat nicht verurteilt werden. Die 1. Strafkammer des Würzburger Landgerichts hat nun nach einem zweitägigen Verfahren seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet.

Der Beschuldigte stand ursprünglich nicht im Fokus der Beamten des Unterstützungskommandos (USK) der Würzburger Bereitschaftspolizei, als sie am Vormittag des 15. Dezember 2021 ein Einfamilienhaus in Prichsenstadt betraten, um einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken. Der Bruder des 27-Jährigen stand unter dem Verdacht, mit Drogen zu handeln; er sollte festgenommen und seine Wohnung durchsucht werden. Nachdem einer der Beamten dem Verdächtigen den Einsatz eines Elektroschockers, auch Taser genannt, angedroht hatte, legte sich der mutmaßliche Dealer auch freiwillig im Flur auf den Boden.

Polizist griff zum Elektroschocker statt zur Pistole

In diesem Moment kam der 27-Jährige mit einer Schusswaffe in der Hand aus seinem Zimmer und feuerte insgesamt vier Schüsse auf Rücken und Nacken seines am Boden liegenden Bruders ab. Durch das leise Geräusch der Schüsse erkannte der Polizist, dass es sich nicht um eine echte Schusswaffe handeln konnte. Zum Glück für den Schützen, denn: "Nur deshalb blieb es beim Einsatz des Tasers", sagte der junge Beamte im Zeugenstand vor Gericht.

Als der 27-Jährige auf den Befehl "Waffe weg!" nicht schnell genug reagierte, feuerte der USK-Beamte seinen Taser auf ihn ab und schickte zehn Sekunden lang Strom durch die beiden Elektroden, die dem Beschuldigten in der Schulter und in einer extrem schmerzempfindlichen Stelle steckten.

Trotz der großen Schmerzen, die der Täter hinterher längere Zeit aushalten musste, sei das Glück gewesen, betonte der Vorsitzende der 1. Strafkammer, Thomas Schuster: "Ein weniger umsichtiger Polizist hätte in dieser Situation vielleicht scharf geschossen." Anschließend gab der Beschuldigte noch am Tatort zu Protokoll, er habe den Polizisten helfen wollen, seinen Bruder zu überwältigen. "Dann hat er aber schnell ziemlich wirr geredet", lautete die Aussage des Polizisten.

Der 23-jährige Bruder erlitt durch die mit relativ schwachem Druck abgeschossenen Stahlkugeln nur leichte Verletzungen. Die Gasdruckpistole hatte der Beschuldigte sich besorgt, weil das Depot-Medikament, das er regelmäßig bekam, von seinen Ärzten offenbar zu schwach dosiert war und er daher bereits in den Wochen vor der Tat in einen psychotischen Zustand mit Angststörungen geraten war. Durch den Lärm des Polizeieinsatzes "habe ich einen Schreck bekommen und mich bedroht gefühlt. Ich konnte es nicht mehr steuern", sagte der 27-Jährige jetzt vor Gericht: "Ich wollte keinen umbringen und will niemandem etwas Böses."

Psychisch krank nach Drogenkonsum

Er räumte allerdings auch ein, dass das Verhältnis zu seinem Bruder nicht mehr das beste gewesen sei: "Er hatte sich sehr verändert, weil er nur noch Drogen genommen hat." Der 27-Jährige macht seinen eigenen Drogenkonsum für seine psychische Erkrankung verantwortlich und distanziert sich inzwischen strikt von jeder Art von Betäubungsmittel.

Nach drei Monaten Untersuchungshaft war er bereits seit Ende März vorläufig in der psychiatrischen Abteilung im Bezirkskrankenhaus Lohr behandelt worden. Aufgrund seiner Psychose gab es keinen Zweifel daran, dass der Beschuldigte bei der Tat schuldunfähig war: "Er kann nichts dafür, weil er psychisch krank ist", betonte der Vorsitzende mehrmals.

Die Wahl einer ungefährlichen Waffe sei allerdings nur Zufall gewesen, so Schuster weiter: "Wenn er sich Wurfsterne oder einen Schlagstock gekauft hätte, wäre es ein gefährlicher Gegenstand gewesen." Deswegen müsse die Allgemeinheit so lange, bis die passende Medikation gefunden sei, vor dem Beschuldigten geschützt werden. Vor einer Entlassung in eine Übergangseinrichtung für psychisch kranke Menschen seien daher "weitere Therapieschritte und Vorbereitung erforderlich".