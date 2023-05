Ein unbekannter Mann hat am Dienstag um 15.49 Uhr in englischer Sprache an der Information eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen eine Mitarbeiterin angesprochen. Wie die Polizei berichtet, zog der Unbekannte einen 500-Euro-Schein aus seiner Umhängetasche und wollte diesen gewechselt haben. Bei der Überprüfung des Scheines durch ein Geldprüfgerät schlug dieses an und erkannte den Schein als Falschgeld.

Der Mann nahm den Schein wieder an sich und verließ den Supermarkt. Er stieg zusammen mit drei weiblichen Begleiterinnen in einen grünen SUV der Marke Skoda und fuhr davon. Nach Angaben der Polizei ist von dem Kennzeichen lediglich bekannt, dass es sich um eine ausländische Zulassung handelte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen an Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Fabian Gebert