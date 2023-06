Seinen 80. Geburtstag konnte Manfred Marx am 20. Mai 2023 bei bester Gesundheit im Gemeinschaftshaus Reupelsdorf feiern, heißt es in einer Mitteilung der Soldatenkameradschaft Reupelsdorf. Zahlreiche Verwandte und Freunde reisten an, um mit dem rüstigen Jubilar zu feiern. Dazu gratulierte auch die Soldatenkameradschaft Reupelsdorf mit einem Präsent und wünschte viele weitere gesunde Jahre. Marx ist seit seit 45 Jahren Mitglied der Soldatenkameradschaft und seit 2018 ihr Vorsitzender.