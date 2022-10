Kitzingen vor 57 Minuten

"Manege frei" in Kitzingen

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause dürfen sie wieder loslegen: die Artisten, Jongleure, Clowns und Dresseure des Circus Henry. Vom 21. Oktober bis 6. November heißt es "Manege frei in Kitzingen", schreibt der Circus Henry in einer Pressemitteilung. Dann gastiert der Circus "Am Dreistock 10" auf der Wiese neben dem Möbelhaus Poco. Die Vorstellungen finden mittwochs bis samstags täglich um 16 Uhr und sonntags um 14 Uhr statt. Am Mittwoch und Donnerstag ist Familientag, dann kosten die Vorstellungen nur Kinderpreise. Das Programm beinhaltet laut Pressemitteilung waghalsige Hochseil-Artistik unter der Circuskuppel, pfiffige Clowns sowie atemberaubende Tierdressuren. Ermäßigungsscheine sind in Geschäften, Schulen und Kindergärten erhältlich. Kartenreservierung und weitere Informationen unter Tel.: (0152) 53222806 und im Internet unter circushenry.com.