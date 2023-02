Der Zirkus kommt in die Stadt - und hat Clownerie, Tierdressuren und Artistik im Gepäck. Von Donnerstag, 2. März, bis Sonntag, 12. März, gastiert der Circus Solero "Am Dreistock 10" auf der Wiese neben dem Möbelhaus Poco. Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung Tiernummern, artistische Einlagen und Clown-Entrées. Am Sonntag ist Familientag, an dem die Vorstellung um 14 Uhr nur Kinderpreise kostet. Ansonsten starten die Vorstellungen um 16 Uhr, Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Karten gibt es unter Tel.: (01577) 3393265 sowie an der Zirkuskasse.