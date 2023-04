Zuletzt 2019 hatte der Weinbauverein Mainstockheim zu einer Jungweinprobe des abgeschlossenen Jahrgangs in den Sitzungssaal des Rathauses einladen können. Umso größer war der Zuspruch, als Vorsitzender Achim Bräunel neben Weinprinzessin Mara I. die Erstverkostung des Jahrganges 2022 eröffnen konnte. Zur Probe hatte der Weinbauverein 21 Weine in zwölf Sorten aus allen Mainstockheimer Lagen vorbereitet. Bräunel unterstrich, dass die vielen Sonnenstunden des Vorjahres in allen Weinbergslagen von großem Vorteil waren, aber damit auch der Klimawandel gekennzeichnet sei. Im Laufe der Verkostung kamen rund 60 Weinfreunde, um sich über das Weinbauergebnis 2022 zu informieren.

Von: Achim Bräunel (1. Vorstand, Weinbauverein Mainstockheim)