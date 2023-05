Da steht es nun, das Häuschen, fast ein wenig einsam auf der Höhe in Mainstockheims Baugebiet Wunn 2 und wird von unten bewundert. Nicht wegen einer außergewöhnlichen Architektur, da unterscheidet es sich wohl kaum von anderen Fertighäusern von der Stange, sondern wegen der Stützmauer, die den Betrachter fast erschlägt.

Und die Mauer, sie verjüngt sich von etwa vier Metern Höhe bis auf Straßenniveau, war am Donnerstagabend Thema im Gemeinderat. Erstmals öffentlich, der Bauausschuss hat sich das vor Ort wohl schon mindestens einmal angesehen. Und dabei ist auch schon die Entscheidung gefallen: Sie darf bleiben und muss nicht eingerissen werden. Vor Ort war wohl, so ist aus den Ausführungen von Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs zu entnehmen, Kreisbaumeister Joachim Gattenlöhner, und hat das Bauwerk besichtigt. Sein Fazit, so die Aussagen im Rat: Ein Abriss wäre wohl unverhältnismäßig.

Ein Zaun soll retten, was noch zu retten ist

Eine Einschätzung, die sich die Ratsmehrheit, wenn auch schwer schluckend, zu eigen machte. Klar auch, dass da ein Präzedenzfall geschaffen wird, deren Schuld etwa Sabine Fuchs auch beim Bauamt sieht. Denn deren Mitarbeiter hätten bei Abrissforderungen zurückgerudert und somit die Zustimmung zur Mauer gegeben. "Am Ende sind wir es, die Zugeständnisse machen müssen, wenn andere Fehler gemacht haben", so ein fast resignierter Othmar Röhner.

Wo die Fehler gemacht wurden, ob schon im Bebauungsplan, in der Baugenehmigung oder auch noch später, das wird nicht diskutiert - aber Schadenbegrenzung, falls das noch möglich ist. Denn auf der Mauer soll auch noch eine Absturzsicherung montiert werden. Vom Vorschlag des Kreisbaumeisters, die Mauer mit einem Lattenzaun zu krönen, nimmt er angesichts der Wucht einer Beispielmontage selber Abstand. Jetzt soll ein "Stabmattenzaun um zwei Felder nach unten versetzt" und alle vier Meter von Holzbrettern unterbrochen, mit einer Startlänge von drei Metern Länge, die sich mit dem Verlauf der Mauer verkürzen, angebracht werden. Nach unten soll eine Begrünung wachsen, für die Sauberkeit der Straße hat der Hauseigner zu sorgen. Und der wird, so ist im Umfeld der Sitzung zu erfahren, bald wechseln. Das Haus steht mitsamt der Mauer zum Verkauf.

Anhänger füllen den Parkplatz bei den Fußballern

Da sind Günter Voits Sorgen wegen besetzter Stellplätze am Parkplatz am Fußballplatz fast schon niedlich. Ihn kümmern etliche Pkw-Anhänger, die dort dauerhaft abgestellt sind. Das dürfen sie, so der Bürgermeister, zumindest 14 Tag lang und dann würden sie auch meist umgestellt. Er werde, so Fuchs, aber eine Halteranfrage starten und die Eigner mit der Bitte um eine andere Lösung anschreiben.