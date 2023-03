"Wenn es den Verein Lama nicht gäbe, müsste man ihn glatt erfinden". Die Aufgaben des Vereins Landschaftsschutz Mainschleife e.V. sind so umfangreich wie nie zuvor", mit diesen Worten begrüßten die Vorsitzenden Elmar Erhard und Birgit Rottmann-Barth die Mitglieder anlässlich der JHV im katholischen Pfarrheim.

Rottmann-Barth gab einen Rückblick über die vielfältigen Aufgaben des Vereins im letzten Jahr. Themen waren u.a. Sandabbau in Fahr/Astheim und in der Nordheimer Au und das Naturschutzgebiet "Dürringswasen". Vieles sei seit Gründung schon erreicht worden, aber es gäbe noch viel zu tun, so stehe die zügige Gestaltung der Mainlände vor allem im Interesse der Volkacher Bürgerinnen und Bürger im Fokus. Von besonderer Brisanz sei die geplante Straße entlang des Eschbachs, für die es keine Rechtfertigung gäbe. Es sei keiner Bürgerin und keinem Bürger vermittelbar, dass etwa eine Million Euro aufgewendet, Hausgärten und Streuobstbestände zerstört werden sollen, nur um den Gästen der Ausflugs- und Hotelschiffe 80 Meter Fußweg zu ersparen. Elmar Erhard betonte, dass der Bürgerworkshop zur Planung der Mainlände eindeutig gezeigt habe, dass die wesentliche Forderung der Bürgerschaft eine vom motorisierten Verkehr freie Mainlände sei. Dass an dieser Straße auch noch 26 Parkplätze liegen sollen, wieder auf dem Grund von Hausteilen, sei vielen Bürger/innen nicht bekannt. Immer wieder werde auch eine vertragliche Verpflichtung mit den Reedern ins Spiel gebracht, was aber bis heute nicht belegt werden könne. Zum Glück werde das sehr teure Projekt der sogenannten "Baumwipfelbrücke", das einen "barrierefreien" Stadtzugang gewährleisten sollte, nicht weiter verfolgt.

Die Themen sorgten in der Mitgliederversammlung für intensive Diskussionen. In einem Beschluss sprachen sich die Mitglieder einstimmig gegen eine Straße entlang des Eschbachs aus, die unglaubliche Kosten verursachen, zusätzlich Erdreich versiegeln, den Charakter der Mainlände zerstören und ein gravierendes Gefahrenpotenzial für Fußgänger und Radfahrer durch die gemeinsame Nutzung von Bussen und Pkw darstellen würde. Am Ende der JHV konnte Lama zwei junge Mitglieder gewinnen. Herzlich willkommen! Wir haben noch zu tun!

Von: Birgit Rottmann-Barth (Vorstand, Lama e.V Landschaftsschutz Mainschleife)