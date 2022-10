Zuletzt war es fast schon ein "Lost Place": Die ehemalige Großraumdisco "Capitol" verfiel zusehends. Ein Ärgernis für den gesamten Industriepark und natürlich auch für die Stadt Dettelbach (Lkr. Kitzingen), der allerdings die Hände gebunden waren. Jetzt endlich gibt es eine gute Nachricht und ein Ende des Verfalls: das Areal im Dettelbacher Mainfrankenpark hat einen neuen Besitzer.

Damit erübrigt sich auch eine schon mehrfach ins Auge gefasste Zwangsversteigerung. Die Infos und Hintergründe zur bekannten Immobilie im Überblick.

Wer ist der neue Besitzer des Capitols?

Neuer Eigentümer des Geländes ist die Verag AG aus Österreich. Dabei handelt es sich um einen Logistiker. Die international tätige Spedition, die sich auf Fragen rund um den Zoll spezialisiert hat, will das Gebäude als Büro und Niederlassung in Süddeutschland nutzen. Hauptsitz der Firma ist Suben in der Nähe von Passau.

Die Disco im Dettelbacher Mainfrankenpark eröffnete 1999. Als Großraumdisco traf sie den Nerv der Zeit und war weit über die Kitzinger Landkreisgrenzen hinweg bekannt und erlangte Kult-Status. Nach einem Besitzerwechsel und einer zwischenzeitlich Namensänderung in "A 3" kam es im Sommer 2018 zur Insolvenz.

Was passierte nach der Insolvenz?

Einfach gesagt: nichts. Es begannen Jahre des Verfalls der ehemaligen Vorzeige-Disco. Seit Jahren steht die Immobilie leer und wurde mit der Zeit zu einem Schandfleck in einem ansonsten florierenden Industriepark.

Wie groß ist das Gebäude im Mainfrankenpark?

Das Areal erstreckt sich über zwei Geschosse und verfügt über 2530 Quadratmeter Nutzfläche. Neben der großflächigen Diskothek mit Clubs auf mehreren Ebenen gibt es zahlreiche Neben- und Sanitärräume. In der Objektbeschreibung des ZVG, dem Online-Portal für Zwangsversteigerungen, hieß es vor einiger Zeit, dass "das Gebäude stark vernachlässigt und beschädigt" sei.

Warum tat sich so viele Jahre nichts im Capitol?

Die Besitzverhältnisse waren lange Zeit völlig unklar. Nicht einmal die Stadt Dettelbach wusste, wem der Gebäudekomplex gehört. Dabei gab es durchaus Kaufinteressenten: So war beispielsweise dort eine Rastanlage speziell für Busse im Gespräch. Vor einiger Zeit stand das Capitol kurzzeitig auf Ebay zum Verkauf. Der damals aufgerufene Preis: 2,4 Millionen Euro. Was das sollte und warum der Eintrag gleich wieder verschwand, blieb ein Rätsel.

Warum kam es nicht zu den angekündigten Zwangsversteigerung?

Der "Capitol Music Palace" sollte laut Portal ZVG, in dem bundesweite Zwangsvollstreckungen aufgeführt sind, im Frühjahr mehrfach unter den Hammer kommen. Kurzfristig wurden die Termine aber wieder abgesetzt – letztlich wohl auch, weil ein Kaufinteressent aufgetaucht war.

Was hat das Capitol gekostet?

Der Verkehrswert wurde von einem Sachverständigen auf 975.000 Euro festgesetzt. Dieser Wert beinhaltet die Schätzung des Gebäudes und des Geländes sowie die Gerichtskosten.

Welche Besonderheiten gibt es?

Auf dem Gebäudedach befindet sich eine Photovoltaikanlage, die im Fremdeigentum steht. Es gibt einen Vertrag, wonach diese Anlage bis 31. Dezember 2041 dort bleiben und gegen Mietzahlung betrieben werden muss.

Wie geht es jetzt weiter?

Der neue Eigentümer hat sich auf dem Gelände bereits an die Arbeit gemacht. Die Umbauarbeiten haben begonnen, das stark heruntergekommene Gebäude wird aktuell wieder auf Vordermann gebracht.