Dieses Jahr findet vom 13. bis 21. Mai zum zweiten Mal die Mainfränkische Zukunftswoche statt. Das geht aus einem Presseschreiben hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind. Die Zukunftswoche, veranstaltet von der gemeinnützigen memo Stiftung, soll dazu dienen, Projekten, Organisationen, Unternehmen, Kommunen und weiteren Institutionen, die sich für die Zukunftsfähigkeit der Region Mainfranken einsetzen, sichtbar zu machen. In der Woche haben Interessierte die Möglichkeit durch zahlreiche Mitmach-Aktionen, Workshops, Vorträge, Kinderevents und vieles mehr, diese Tätigkeiten und die Akteure in der Region kennenzulernen.

Der Auftakt der Zukunftswoche am 13. Mai ist das Zukunftsfest, dass dieses Jahr zusammen mit dem Europatag in Würzburg, zusammen mit der Bayerischen Staatskanzlei, gefeiert wird. Von 11 bis 16 Uhr gibt es auf dem Unteren Markt und im Rathausinnenhof ein buntes Programm. Auch die Umweltstation Kitzinger Land ist dieses Jahr nicht nur beim Zukunftsfest vertreten, sondern beteiligt sich auch mit einem spannenden Programm im Landkreis Kitzingen an der Zukunftswoche.

Am Mittwoch, 17. Mai, gibt es von 18 bis 20 Uhr in der Fastnacht-Akademie in Kitzingen den Workshop "Mehr Durchblick im Siegel-Dschungel". Gemeinsam mit Dozentin Julia Groothedde begeben sich die Teilnehmenden in den Siegel-Dschungel, der uns beim Einkaufen begegnet und uns häufig überfordert, obwohl Siegel eigentlich dabei unterstützen sollen bewusstere und nachhaltigere Entscheidungen beim Einkauf zu treffen. Anmeldeschluss ist der 12. Mai.

Vom 17. Mai bis 2. Juni ist zudem die Ausstellung "Wasserwandel2 zu den Öffnungszeiten des Landratsamts Kitzingen in der Eingangshalle zu sehen. Die interaktiv gestaltete Ausstellung veranschaulicht; wie ein nachhaltiger Umgang mit Wasser in der Zukunft aussehen könnte.

Am Samstag, 20. Mai, von 15 bis 18 Uhr im AELF Kitzingen, können sich Jugendliche ab 13 Jahren bei dem Spiel "Escape Climate Change", angelehnt an die beliebten Escape Games, mit dem Thema "Klimaschutz und Klimawandel" auseinandersetzen. Anmeldeschluss 16. Mai.

Zum Ende der Klimawoche richtet die Umweltstation Kitzinger Land, zusammen mit der Solawi Kitzingen und dem Eine Welt Laden Kitzingen noch ein besonderes Veranstaltungsformat aus: Am Sonntag, 21. Mai, ab 9.30 Uhr, können Interessierte im Stadtteilzentrum in Kitzingen bei einem gemeinsamen Frühstück mit regionalen und fair gehandelten Produkten, mit Expertinnen zum Thema Klimaschutz, Solawi und fairem Handel ins Gespräch kommen. Anmeldung bis 17. Mai.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an: info-umweltstation@kitzingen.de oder Tel.: (09321) 9281109. Weitere Infos unter www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de