Die Mainfähre in Fahr, die regelmäßig zwischen dem Volkacher Ortsteil Fahr und dem Eisenheimer Ortsteil Kaltenhausen verkehrt, ist am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Mai, außer Betrieb. Das berichtet die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung. Es müssen umfangreiche Wartungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen werden.

Die Mainfähre in Fahr ist eine frei fahrende Personen-, Radfahrer- und Wagenfähre auf dem Main, die normalerweise täglich unterwegs ist. Fährzeiten sind im Sommer montags bis freitags von 6.30 bis 8.30 Uhr und von 12 bis 20 Uhr. Samstags, sonntags und feiertags verkehrt die Fähre zwischen 9 und 19 Uhr.