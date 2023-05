In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, war in Mainbernheim ein Schmierfink unterwegs. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, besprühte ein Unbekannter im Danziger Weg zwei LED-Leuchten, die Fassade sowie das Tor einer Garage des Anwesens mit der Nummer Sieben und richtete einen Schaden von rund 500 Euro an. Schon vor circa sechs Wochen waren an der Garage zwei Strahler mit schwarzer Farbe besprüht worden, teilt die Polizei weiter mit.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.