Wegen der knapper werdenden Energie beschäftigte sich der Mainbernheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung. Während die Turmbeleuchtungen bereits abgestellt sind, sollen die Weihnachtsbäume aber leuchten.

Die bisherige manuelle Steuerung der Straßenbeleuchtung mittels Zeitschaltuhr beziehungsweise Dämmerungssensor wird laut Bürgermeister Peter Kraus ab Oktober sukzessive auf eine digitale Steuerung umgestellt. Damit bestehe die Möglichkeit, die Brenndauer einzelner Leuchten in den genauer zu regeln.

Kraus sagte, dass seit 2014 bereits wesentliche Einsparungen erreicht worden seien durch die Installation neuer LED-Lampen. Insgesamt habe der Stromverbrauch trotz zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Baugebiet Langwasen von rund 95.300 Kilowattstunden im Jahr 2013 auf 43.700 Kilowattstunden im Jahr 2021 reduziert werden können.

Der Stadtrat einigte sich darauf, freitags und samstags die Lampen bis 1 Uhr brennen zu lassen, an den anderen Tagen bis 23 Uhr. Bestimmte Bereiche blieben aber beleuchtet.

Weihnachtsbeleuchtung besteht aus stromsparenden LEDs

Da die Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgerüstet sei, soll nicht darauf verzichtet werden, hieß es im Stadtrat. Auch die Christbäume vor und in der Stadt sollen leuchten. Allerdings wird es keinen Weihnachtsmarkt geben, da nur elf Aussteller ihr Interesse bekundet haben. Am 3. Dezember findet aber die Musikveranstaltung "Berna klingt echt weihnachtlich" in den Quartiersgaragen statt. Hierzu könnten auch interessierte Aussteller aus Mainbernheim ihre Waren anbieten.

In der Mehrzweckhalle und im Schulgebäude müsse man sich auch über Energieeinsparungen Gedanken machen, sagte Kraus. Ein Schritt sei in der Mehrzweckhalle der Einbau von Boilern an den Stellen, an denen Warmwasser benötigt wird. Für kleinere Gruppen, die die Halle nutzten, sollen kleinere Räume angeboten werden.

In diesen Zeiten ist auch Holz zum Heizen beliebt. Der Stadtrat beschloss, dass bei der anstehenden Brennholzversteigerung nur Mainbernheimer mitbieten dürfen.