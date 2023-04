Der Main ist Mittelpunkt und Lebensader Kitzingens. Am 1. Mai werden beide Ufer zu einem lebendigen Treffpunkt. Beim Main-Festival kommen Einheimische und Gäste auf ihre Kosten, schreibt die Stadt Kitzingen in einer der Pressemitteilung, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

2019 entstand die Idee für das Kitzinger Main-Festival. Die Verantwortlichen der Touristinfo und des Stadtmarketingvereins (STMV) wollten beide sehenswerten Uferpromenaden mit Leben füllen und abwechslungsreiche Programmpunkte anbieten. "Auch dieses Jahr haben wir ein spannendes Programm auf die Beine gestellt", verspricht STMV-Geschäftsführer Frank Gimperlein.

Autofreunde kommen sowohl beim Oldtimertreffen am Bleichwasen als auch beim Elektroauto-Stammtisch am Mainkai auf ihre Kosten. Der Main selbst wird Schauplatz von zwei spannenden Darbietungen: Die Wasserwacht plant eine Vorführung zum Thema "Sicherheit auf dem Main" und wenig später präsentiert der Kitzinger Ruderverein sein Können und die Vielfalt seiner Boote. Für Live-Musik und eine abwechslungsreiche Verköstigung ist den ganzen Tag über an beiden Mainufern gesorgt.

Französische Weine und französische Chansons

Die Alte Mainbrücke verwandelt sich am 1. Mai in ein Freizeitareal. Unter anderem werden neue Trends und Modelle, mit denen der sportliche Einstieg in den Frühling Spaß macht, präsentiert. Für französische Momente sorgen die Freunde aus der Partnerstadt Prades, die vom 29. April bis 2. Mai in Kitzingen zu Gast sind. Eine Geigerin wird am Bleichwasen französische Chansons spielen, in der Rathaushalle gibt eine Sopranistin ab 17 Uhr ein Konzert bei freiem Eintritt. Weine aus der Partnerstadt gibt es am Bleichwasen zu verkosten.

Das Main-Festival markiert auch den Beginn der diesjährigen Stadtschoppen-Saison. Bis zum 15. Oktober werden renommierte und aufstrebende fränkische Winzer an jedem Wochenende von Donnerstag bis einschließlich Sonntag ihre besten Weine kredenzen. Einen weiteren Leckerbissen für alle Weingenießer bieten die Mitarbeiter der Touristinfo am Unteren Mainkai auf der Stadtseite an. Zwischen Bürgerzentrum und Fluss werden zwischen 14 und 17 Uhr an fünf Ständen 30 Weine Kitzinger Winzer angeboten.

Kostenlos sind die beiden Stadtführungen für maximal 20 Personen, die um 14 beziehungsweise 16 Uhr auf der Alten Mainbrücke starten und ungefähr 90 Minuten dauern werden. Die Leiterin der Touristinfo, Corinna Neeser, freut sich auf viele Besucher. "Das Main-Festival ist ein besonderes Angebot", sagt sie, "für unsere Kitzinger Bürger genauso wie für alle Gäste."