Thema im Gemeinderat war auch das Maibaumaufstellen. Klein erinnerte an Beschlüsse vom April 2020. Die Umsetzung solle jetzt nach Abstimmung mit den Feuerwehren beziehunsgweise den für die Aufstellung zuständigen Personen veranlasst werden.

Der Standort in Rödelsee soll in der Ortsmitte bleiben, für Fröhstockheim gebe es noch eine Umfrage. Die Bäume werden künftig auf eine maximale Höhe beschränkt: Rödelsee 22 Meter, Fröhstockheim 17 Meter. Zusätzlich werden Aluminiumschwalben in verschiedenen Größen gekauft und das Maibaumaufstellen so koordiniert, dass diese in beiden Ortsteilen genutzt werden können, erläuterte Klein.

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg hat der Gemeinde Rödelsee mitgeteilt, dass das gemeindliche Vorhaben "Sturzflutrisikomanagementkonzept" in das Förderprogramm 2023 aufgenommen wurde. Das gab Bürgermeister Burkhard Klein in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Das Risiko für die bewohnten Flächen wird ermittelt

Die Förderung beträgt laut Bürgermeister Burkhard Klein 75 Prozent bei zu erwartenden Kosten von bis zu 115.000 Euro. Mit dem Wasserwirtschaftsamt sei abgestimmt, dass ein Fachbüro aus Herzogenaurach der Gemeinde ein konkretes Leistungsangebot erstellt. Die Vermessungsleistungen ergäben sich erst im Laufe des Projektes. Die Betrachtung der unbebauten Außengebiete sei für die Erstellung der Starkregen-Gefahrenkarten sinnvoll. Daraus sei zu erkennen, in welchem Maße oberflächlich ablaufendes Wasser von dort Siedlungsgebiete gefährdet, teilte Klein mit.

Die Risikoanalyse erfolge für die Siedlungsfläche. Es würden Starkregengefahrenkarten mit hoher Qualität und Detailschärfe hergestellt mit Aussagen zu Fließtiefen mit Fließpfeilen und Fließgeschwindigkeiten. Genaue Starkregengefahrenkarten ermöglichten die ingenieurtechnische Weiterbearbeitung.

Krippenplätze werden in Regelplätze umgewandelt

Zum Erweiterungsbau beim Kindergarten teilte Klein mit, dass der Gruppenraum bis auf Wickeltisch und Kleinigkeiten fertiggestellt ist. Die Mauer sei abgebrochen und der Rammschutz werde erweitert bis hinter die vormalige Einfahrt, danach erfolge eine Einzäunung. Das erworbene Grundstück werde schon so weit vorbereitet, dass es mit Rasen eingesät und genutzt werden kann.

Bezüglich der Betriebserlaubnis sei schon zugestimmt worden, die zehn geschaffenen Krippenplätze in 20 Regelplätze umzuwandeln, ohne dass dies förderschädlich sei, informierte der Bürgermeister. Somit bestehe auch für das Jahr 2023 und 2024 ausreichend Platz. Gleichwohl müsse darüber nachgedacht werden, wie die weitere Entwicklung angegangen wird. Dazu werde vom BRK als Träger die Bedarfsplanung rechtzeitig ein Jahr vorher an die Gemeinde übersandt.