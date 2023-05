Die Regierungshauptstadt von Mittelfranken und ehemalige Residenz der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach war heuer unser Ziel. Die Stadt hat circa 42.000 Einwohner und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Schon etwa 10.000 v. Chr. waren die Höhen besiedelt und bereits 748 wurde ein Benediktinerkloster gegründet. Wir hatten eine Stadtführung bestellt und wurden von zwei sehr sachkundigen Stadtführern durch die Altstadt geführt. Ansbachs Altstadt wurde im 2. Weltkrieg nicht zerstört und ist noch in ihrem Ursprung erhalten. Durch den Reichtum an historischen Schätzen und Sehenswürdigkeiten nimmt Ansbach unter den Städten Frankens eine besondere Stellung ein. Alle Sehenswürdigkeiten aufzuführen würde den Rahmen dieses Berichts sprengen. Die wichtigsten sind die Kirche St. Gumbertus mit der Schwanenritterkapelle, St. Johannis, das Stadthaus, die Residenz, das Rathaus usw. Die Altstadt strömt mit ihren Gassen und Plätzen das Flair vergangener Jahrhunderte aus. Vielleicht noch ein bekanntes Ereignis, das Findelkind Kaspar Hauser wurde hier 1833 ermordet. Seine Herkunft gibt bis heute viele Rätsel auf. Ein Denkmal erinnert an ihn. Nach der Führung kehrten wir im Ansbacher Traditionslokal Mohren ein. Dass es bei der Führung zum Teil nieselte störte kaum.

Am Nachmittag hatten wir noch eine Führung im Hofgarten der Residenz gebucht, sie war auch sehr beeindruckend, besonders die Lindenalleen prägen in. Aber auch die Frühlingsbepflanzung begeisterte. Im Krieg durch Bombenabwürfe schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde der Hofgarten danach, teils nach alten Aufzeichnungen, neu gestaltet. Ebenso wurde die prächtige Orangerie rekonstruiert die heute verschiedene Veranstaltungsräume und ein Café beherbergt. Für die empfindlichen Pflanzen wurde eine neue funktionale "Orangerie" gebaut. Um 16:00 Uhr traten wir die Heimfahrt an, mit einem Zwischenhalt in Gnodstadt im Gasthaus Grüner Baum. Gegen 20:00 Uhr war wir wieder in Castell. Das Wetter am Nachmittag war trocken und bei der Rückfahrt schien die Sonne, ein versöhnlicher Tagesabschluss. Fazit: Ansbach ist einen Besuch wert.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)