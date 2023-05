Außergewöhnlich geschmückt auch in diesem Jahr der Maialtar in der Euerfelder Pfarrkirche St. Michael. Und es war für die Anwesenden Labsal für die Augen und die Seele, bei einer Maiandacht mit der Mutter Gottes dort zu einer Stunde zu verweilen und ganzheitlich das "Eigene" mit einbringen zu können.

Gerade "die in die Jahre gekommenen" , alle, die mit den Jahren eine körperliche Begrenztheit spüren, so manches Gewohnte nicht mehr allein schaffen, die loslassen lernen müssen tun sich oft schwer, nicht zu resignieren, gar den Mut zu verlieren. "Mit Maria bitten wir für alle, die sich im Alter Sorgen machen um ihre Zukunft: Dass ihr Leben nicht ganz von Angst und Mutlosigkeit beherrscht wird" so in einer der Fürbitten. "Maria, du kennst die Menschen in unserer Gemeinde, die Last, die wir mit uns tragen, unsere Hilferufe und Tränen, Sorgen und Freuden, unsere Angst und gibt’s uns durch dein Leben und Handeln Zuversicht und Hoffnung" Es war eine innige Stunde mit den herrlichen Marienliedern, stimmungsvolle Texte, Gedanken und Gebete. Der Kirchenraum, erfüllt vom Klang der vertrauten Melodien, die musikalisch begleitet wurden von Katharina Ländner-Mack an der Orgel. Diakon Lorenz Kleinschnitz, der die Feier leitete, wurde unterstützt von Rita Teske und Irmtraud Winkler. Für die Euerfelder Senioren war es eine große Freude, dass fünf seniorenkreisinteressierte Damen aus Kitzingen den Weg durch den Pastoralen Raum zu ihnen gefunden hatten. In Kitzingen soll ein Seniorenkreis der Pfarrgemeinde wiederbelebt werden und so war es für die "Nachmittags-Gäste" aus St. Johannes ein wenig in die Zukunft zeitgemäßer Seniorenarbeit zu blicken

Nach dem Gottesdienst im Sportheim erlebten alle bei Kaffee und Kuchen einen wunderschönen Nachmittag in froher Gemeinschaft. "Der Mai hat begonnen", Aufbruchstimmung wie in der Natur, unbeschwertes Singen begleitet von Karlheinz Graber auf der Mundharmonika und viel Frohsinn und Lachen. Und, auch das gemeinsame Abendessen, es hat uns wirklich gut getan, so die Euerfelder, so die Gäste. Wie immer hervorragend organisiert von Rita Teske und ihrem Team.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Altenseelsorger, Pastoraler Raum Kitzingen)