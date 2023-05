Der Mai ist der Monat der Flurgänge und Bittgänge im katholischen Kirchenjahr. Begonnen wurde am 1. Mai abends mit einer Maiandacht an der Landfrauenkappelle in den Sommeracher Weinbergen. Gestaltet wurde diese Andacht mit geistlichen Impulsen von Hildegunde Hopf und Emil Schlereth. Musikalisch begleitet wurde die Andacht von den Sommeracher Jungbläsern, neun an der Zahl unter Leitung von Elisabeth Kalb. Gekommen waren circa 35 Besucher. Fortgeführt wurde die Tradition am letzten Sonntag, 14. Mai, mit einer Prozession zum Kreuzschlepper in den Weinbergen. Musikalisch umrahmt wurde die Prozession von 15 Musikern der Sommeracher Musikkappelle. Dort wurde ein Wortgottesdienst unter Leitung von Bettina Gawronski gefeiert. Im Anschluss daran hatten die Kirchgänger die Möglichkeit der Begegnung. Das Gemeindeteam der Pfarrei Sommerach bot gegen eine kleine Spende Getränke und Gebäckteilchen an. Dies rundete den Gottesdienst bei gutem Frühjahrswetter ab.

Von: Ursula Walter (Schriftführer, Pfarrgemeinderat Sommerach)