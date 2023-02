Zu einer Reise in mystische und fantastische Welten laden Sopranistin Theresa Maria Romes und Pianist Joshua Rupley am Sonntag, 26. Februar, ins historische Rathaus in Dettelbach ein. In dem Konzert mit dem Titel "Von Zwergen, Feen und Meerjungfrauen" verbindet das Duo Lieder und Klavierstücke verschiedener Epochen und Sprachen, berichtet die Stadt Dettelbach in einer Pressemitteilung.

Das Publikum darf sich auf Klassiker wie Franz Schuberts Erlkönig und Clara Schumanns Loreley freuen. Es erklingen zudem Lieder von Joseph Haydn, Robert Schumann, Gabriel Fauré und Carl Loewe. Klavierstücke von Eduard Grieg und Maurice Ravel runden das Programm ab. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist bereits ab 16 Uhr. Karten zu 18 Euro (Schüler und Studenten 10 Euro) gibt es im Kultur- und Kommunikationszentrum Dettelbach sowie an der Abendkasse.