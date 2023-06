Das Papiertheater in Kitzingen in der Grabkirchgasse 4 wartet ab Samstag, 24. Juni, mit dem Märchen „Rotkäppchen“ auf die Besucherinnen und Besucher. Gabriele Brunsch hat das Werk der Gebrüder Grimm humorvoll „entgruselt“ und lässt die Geschichte um 16 und 17 Uhr auf ihrer Miniaturbühne lebendig werden, heißt es in der Ankündigung. Das Theaterstück in sechs Akten ist ein Stück für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren und dauert rund 45 Minuten. Weitere Termine sind am 25. Juni sowie am 1. und 2. Juli, jeweils 16 und 17 Uhr. Eine vorherige Reservierung ist unter Tel.: (09332) 8692 oder im Internet unter www.papiertheater-kitzingen.de erforderlich.