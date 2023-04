Auch in diesem Schuljahr helfen wieder Jugendliche der Mittelschule Wiesentheid bei der verantwortungsvolle Aufgabe als Schülerlotsen oder Bushelfer. Für ihre Tätigkeit wurden die Mittelschüler von der Verkehrspolizei am Schuljahresbeginn ausgebildet. Täglich sorgen sie mit ihrem Dienst an den Fußgänger-Überwegen und im Bus für die Sicherheit vor allem der jüngeren Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Als Anerkennung für ihr Engagement bekamen die eifrigen Helfer nun von der Grundschule Gutscheine für einen Kino-Besuch geschenkt. Der Grundschulchor umrahmte die feierliche Ehrung. Am Fußgängerüberweg an der Ortsdurchfahrtsstraße beim Friedhof stehen erwachsene Schülerlotsen. Hier wird noch dringend nach weiterer Unterstützung gesucht. Wenn die Grundschule zehn Freiwillige finden könnte, würde sich der Diensteinsatz für jeden Helfer auf "20 Minuten - einmal in 14 Tagen" beschränken. Bitte gerne im Sekretariat der Grundschule melden (Tel. 09383-971650).

Von: Carsten Busch (Schulleiter, Grundschule Wiesentheid)