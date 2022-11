Mindestens 7900 Euro Schaden hat ein Lkw-Gliederzug, der auf der Nordtangente in Kitzingen in Richtung Großlangheim unterwegs war, an der dortigen Ampelanlage und einem Auto angerichtet. Wie die Polizei Kitzingen berichtet, musste der Lastwagen in der Nacht zum Samstag wegen Rotlicht seine Geschwindigkeit verringern, um an der Ampel anzuhalten. Dabei kam sein Anhänger ins Schlingern und berührte sowohl ein Verkehrszeichen und die Ampelanlage als auch einen an der Ampel wartenden Opel. Der hinzugerufene Notdienst sicherte die beschädigte Ampelanlage.