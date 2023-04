„Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss steht am Samstag, 15. April, auf dem Programm der Live-Übertragungen aus der MET New York des Cineworld Mainfrankenpark. Die norwegische Sopranistin Lise Davidsen spielt die Marschallin und Günther Groissböck den Baron Ochs. Am Pult steht die australische Dirigentin Simone Young. Die Aufführung beginnt um 18 Uhr. Die Live-Übertragung dauert rund vier Stunden und 40 Minuten und ist in deutscher Sprache mit deutschen Untertiteln. Karten gibt es online unter www.cineworld-main.de und an der Kinokasse.