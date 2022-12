Am Dreikönigstag, 6. Januar, heißt es in der Alten Synagoge in Kitzingen "Schiff ahoi!". Um 17 Uhr beginnt die Live-Multivision "Mit dem Hausboot durch Frankreich" mit Referent Martin Schulte-Kellinghaus. Frankreichs Kanäle, die man mit einem Hausboot führerscheinfrei befahren darf, fließen durch die schönsten Ecken des Landes, heißt es in der Ankündigung. Zunächst geht es durch die wunderbare, einsame Natur in den Tälern der Vogesen, später durch abgeschiedene ländliche Regionen der Franche-Comté. In Burgund ziehen Klöster und Schlösser vorbei, bis man auf der Seine in Paris einfährt. Der Fluss Oise führt weiter nach Norden, geniale Baumeister schufen hier einzigartige gotische Kathedralen. Im Süden Frankreichs verwirklichte Pierre-Paul Riquet vor 350 Jahren den jahrhundertealten Traum einer Verbindung vom Mittelmeer zum Atlantik auf dem Wasser. In einzigartiger Ingenieursleistung schuf er ein 250 Kilometer langes Bauwerk, den Canal du Midi, der laut Ankündigung sicher ein Höhepunkt für jeden Hausbootfahrer ist.

Karten gibt es in der Tourist-Info, Schrannenstr. 1/Ecke Alte Mainbrücke, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 16 Uhr.