Voller Spannung und mit großen Ohren und Augen lauschte die 4. Klasse der Albert-Schweitzer Grundschule Albertshofen dem Live-Interview zum Welttag des Buches. Autorin Katharina Reschke und Illustrator Timo Grubing wurden am 21. April um 11 Uhr live befragt. Schulklassen waren eingeladen teilzunehmen und zeitgleich Fragen zu senden, die direkt beantwortet wurden. Desweiteren las die Autorin aus ihrem Buch 'Volle Kanne ins Abenteuer ' vor und es gelang ihr dadurch die Kinder auf das Buch neugierig zu machen. Am 8. Mai dürfen die SchülerInnen dann endlich selbst in die Geschichte eintauchen, wenn sie nämlich ihr Buch direkt aus der Buchhandlung als Geschenk entgegen nehmen können. Ein weiteres Highlight waren die Erklärungen des Illustrators Timo Grubig, wie man ein Muli (oder ein Pferd) relativ einfach zeichnen kann. Im Klassenzimmer schnappten sich viele Kinder gleich ein Papier und zeichneten sofort mit. Die Ergebnisse ließen sich sehen. Alle Kinder waren einhellig der Meinung, dass das eine tolle Idee und Aktion des Verlags war.

Von: Katharina Böll (Lehrerin, Albert-Schweitzer-Grundschule, Albertshofen )