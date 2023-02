Am Samstag, 4. März, lädt die Communität Casteller Ring zu einem Konzert mit dem Chor "Cantus Solis" aus Karlsruhe in die Sankt-Michaelskirche auf dem Schwanberg ein. Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Communität Casteller Ring: Zu Gehör kommen liturgische Gesänge zur Karwoche von Tomás Luis de Victoria (1548-1611), einem der bedeutendsten spanischen Komponisten der Renaissance. Er verfasste zahlreiche Vokalwerke der liturgischen Kirchenmusik, darunter das berühmte Officium Sanctae Hebdomadae, eine Sammlung geistlicher Gesänge für die Karwoche. Die musikalische Leitung des Kammerchores hat Elías Hostalrich Llopis, ein vielfältiger junger spanischer Musiker, der seine Leidenschaft und Liebe für Alte Musik aus der Sicht der musikalischen Leitung und des Cembalos entwickelt hat. Anmeldung per E-Mail an dkrauss@ccr-schwanberg.de oder per Tel.: (09323) 32207.