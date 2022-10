Prichsenstadt vor 38 Minuten

Lisa Schmiedel wird nach Corona-Pause neue Schützenkönigin

Bei wolkenverhangenem Himmel trafen sich die Mitglieder der Schützengesellschaft 1752 Prichsenstadt am Schützenhaus um unter den Klängen der Blaskapelle Stadelschwarzach den noch amtierenden Schützenkönig Sebastian Strobl abzuholen. "Schützenkommisar" Bürgermeister Rene Schlehr, gleichzeitig Schatzmeister des Vereines, betonte dort angekommen in seiner Rede, dass Sebastian Strobl nun nach drei Jahren "Regentschaft" unter Corona als würdiger Vertreter des Vereines von dem Amt des Schützenkönigs abgelöst werde. Mit ihm hätte die Schützengesellschaft Prichsenstadt einen Schützenkönig gehabt, der einmalig in der Vereinsgeschichte seine Funktion für drei Amtsperioden ausgeführt habe.