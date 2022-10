Großlangheim aktualisiert vor 26 Minuten

Liederabend in Großlangheim goes Jazz

Dass der Gesangverein Großlangheim trotz Corona umtriebig und einfallsreich geblieben ist, beweist der nächste Liederabend. Am Samstag, 22. Oktober, präsentiert der Verein das Projekt „jass – jazzup and smooth sounds“ der Chorleiterin des Kinderchores und des langjährigen Pianisten des Männerchors, Petra und Dieter Sterk, die zusammen mit Gitarrist Oliver Thedieck Pophits aus fünf Jahrzehnten einen neuen jazzig-entspannten und eleganten Sound verpasst haben, wie es in der Ankündigung heißt. Ab 19 Uhr lädt der Verein ins Kulturhaus im Schlosshof ein, bei einem Glas Wein und Fingerfood den Abend zu genießen, bei dem einmal nicht die Chöre, sondern die Macher „dahinter“ im Mittelpunkt stehen. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Kartenreservierung ab sofort unter Tel.: (09325) 6597 möglich.