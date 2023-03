insgesamt fünf Mal trafen sich Menschen, um gemeinsam eine Kerze für den Frieden in der Welt anzuzünden. Bewusst wurde dazu der Mainkai in Marktbreit ausgewählt. Wasser ist ein Informationsträger (siehe Forschung Dr. Masaru Emoto), die guten Gedanken und Wünsche können im Wasser gespeichert und so mit diesem noch viel weiter verteilt werden. Gemeinsam wurde das Friedensgebet von Franz von Assisi und ein Gebet der EKD für den Frieden in der Ukraine gesprochen. Texte von Williges Jäger, Schwester Ruth Meili und anderen rundeten die besinnlichen Treffen ab. Zum Abschluss wurde jedes Mal ein anderes Lied zum Thema Frieden abgespielt z. B. ein bisschen Frieden von Nicole. Danke an alle, die diesem Aufruf gefolgt sind.

Von: Waltraud Hegwein (Mitinitiatorin, Marktbreit)