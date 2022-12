Der Gottesdienst in Wiesentheid, am dritten Adventssonntag war eine ganz besondere, lebendige Veranstaltung mit viel Musik, Chorgesang und einem Vorspiel.

Gleich zu Beginn merkte man heute ist was los, als die Ministrantinnen und Ministranten zusammen mit vielen Kindern und Jugendlichen und Diakon Karl Leierseder feierlich zu "Macht hoch die Tür" in die die Kirche St. Mauritius einzogen. Dies hatte auch einen Grund, denn für die musikalische Gestaltung an diesem Vormittag sorgte der Wiesentheider Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Petra Liebald mit Gitarrenbegleitung ihres Ehemannes Andreas Liebald.

Spätestens beim traditionellen Begrüßungslied der Kinder "Einfach Spitze, dass Du da bist" war die feierlich Adventsstimmung im Gotteshaus angekommen und jeder war mit Euphorie dabei. Im Laufe des Gottesdienstes, der unter dem Motto stand "Advent - ein Licht und Leuchten" waren die vielen ganz jungen Sängerinnen und Sänger immer wieder zu hören mit Liedern wie "Mache dich auf und werde Licht", "Wieder naht der Heilige Stern" und "Licht in der Nacht".

Neben dem schönen Gesang war es toll mit anzusehen, wie die Kleinen mit voller Leidenschaft und Freude beim Singen dabei waren. Das Familiengottesdienst-Team (Sigrid Stöcker, Kerstin Pfister, Silke Schneider, Ines Bauer) samt den Minis hatten in diesem Gottesdienst den Besucherinnen und Besuchern die Geschichte vom Sterntaler mittels eines Schattenspiels vorgetragen und so wurde jedem bewusst, wer seinen Mitmenschen viel gibt in Form von Zuneigung und Unterstützung, der wird auch viel zurückbekommen.

Passend dazu gab es zum Abschluss des Gottesdienstes für jeden einen Goldtaler und alle Familien zogen so, zu schönen Orgelklängen gespielt von Katharina Henneberger, zufrieden und gut vorbereitet auf das anstehende Weihnachtsfest aus dem Gotteshaus aus.

Auf dem Kirchplatz gab es dann noch die Möglichkeit Selbstgebasteltes der Wiesentheider Ministrantinnen und Ministranten zu kaufen und sich so mit individuellen, originellen Weihnachtsgeschenken einzudecken. Ein alles in allem toller Sonntag-Vormittag in Wiesentheid.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Pfarrgemeinde St. Mauritius, Wiesentheid)