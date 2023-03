Anlässlich des 80. Todestages von Hans und Sophie Scholl fand am EGM eine Lesung von Originaltexten der Weißen Rose statt. Die Gruppe rund um die Geschwister Scholl leistete in Form von Flugblättern Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime. Bei der Lesung standen vor allem die Persönlichkeiten und Empfindungen der Mitglieder der Weißen Rose im Vordergrund. Die Zuhörer durften an deren Gedanken direkt teilhaben, was sie laut Aussagen im Anschluss der Lesung sehr berührte. Von Schülerinnen und Schülern der 9. und 12. Klasse wurden Originalbriefe von Hans, Sophie und Inge Scholl sowie von Willi Graf an enge Freunde und Familie vorgetragen. Zusätzlich gab es eine Erzählerin, die diese Texte für die Zuhörer in das zeitliche, politische und auch familiäre Geschehen einordnete. Auch das kulturelle Interesse der Freundesgruppe wurde durch herausragendes Gitarrenspiel von Lilli Büttner widergespiegelt. Bruder Julian Glienke hatte die Texte ausgesucht, den Ablauf geplant und alles organisiert.

Von: Charlotte Seystahl (Schülerin, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)