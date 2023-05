Die Würzburger Autorin Juliane Michel kommt am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr in die Stadtbücherei Iphofen und liest aus ihrem neusten Roman "Fräulein Wünsche und die Wunder ihrer Zeit". Wie die Stadtbücherei in einem Schreiben an die Presse mitteilt, handelt der Roman von einer jungen Frau in den 1950er-Jahren in Frankfurt am Main, die gegen alle Widerstände um ihr Glück in Zeiten von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder kämpft.

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Stadt Kitzingen: Juliane Michel ist das Pseudonym der Romanautorin Ulrike Sosznitza, die in Darmstadt geboren wurde und in Frankfurt am Main Bibliothekswissenschaften studierte. Seit Jahren schreibt sie bereits erfolgreich Romane. "Fräulein Wünsche und die Wunder ihrer Zeit" ist ihr erster Nachkriegsroman.

Passend zum Buch gibt es für alle Besucher ein kleines Buffet mit typischen Wirtschaftswunder-Spezialitäten, und natürlich darf auch eine Bowle, wie sie in den 1950er- und 60er-Jahren obligatorisch war, nicht fehlen.

Karten gibt es in der Stadtbücherei, in der Buchhandlung Buchstäblich und an der Abendkasse.