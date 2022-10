Lukas Fries-Schmid stellt am Mittwoch, 19. Oktober, um 19 Uhr sein Buch vor: "Hör auf zu helfen". Die Lesung findet statt im Rahmen der Themenwoche Lebenskunst im Dekanat Kitzingen.

Lukas Fries-Schmid lebt seit über zehn Jahren in Gemeinschaft mit Menschen in Krisensituationen. Seine Erfahrungen führen ihn zum Schluss: Notwendig ist eine andere Art zu helfen und ein neuer Blick auf Ohnmacht. "Unsere Ohnmacht ist nicht das Ende der Möglichkeiten, sondern ein Tor zum Wirken Gottes", schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung. Der Theologe und Buchautor stellt seine Erfahrungen vor und lädt zum Gespräch ein.

Die Lesung findet im Klosterladen der Communität Casteller Ring statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen www.ccr-schwanberg.de