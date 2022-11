Die Premiere war ein Erfolg. Zwölf interessierte Kitzingerinnen und Kitzinger kamen zum ersten Lese-Zeichen ins Lesecafé in der Kitzinger Stadtbücherei. "Natürlich wollen wir diese Veranstaltungsreihe fortsetzen", sagt Büchereileiterin Sheena Ulsamer und kündigt den nächsten Termin an: Am Donnerstag, 17. November, werden Ulsamer und Sigrid Klein – vielen bekannt aus ihrer Zeit in der Buchhandlung Schöningh – ab 15 Uhr wieder interessante und lesenswerte Bücher vorstellen.

"Die Lese-Zeichen sind ein offener Literaturkreis", erklärt Sheena Ulsamer. Den beiden Veranstalterinnen geht es darum, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Die Teilnehmer müssen nicht jedes besprochene Buch im Vorfeld gelesen haben und können auch selber ihre Lieblingsbücher vorstellen. Auch Kritik darf offen geäußert werden. "Je lebendiger die Diskussion, desto spannender das Gespräch über Literatur", so Sigrid Klein.

Die Teilnahme ist kostenlos, Getränke stehen gegen Spende zur Verfügung. Die Lese-Zeichen dauern zwischen 60 und 90 Minuten.