Zusammen mit Klaus Petter, einem offiziellen Biberberater, begaben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a der Realschule Dettelbach zusammen mit ihrer Geographie-Lehrerin Petra Fackelmann auf die Spuren eines bei uns lebenden Wildtieres, das für seine famosen Baukünste bekannt ist: Dem Biber. Neben spannenden Dingen über das Zuhause des Bibers und seiner Lebensweise, lernten die Schülerinnen und Schüler den Biber als wichtigen Baumeister im und am Wasser kennen. So ist es z. B. sehr interessant zu wissen, dass es im Landkreis Kitzingen über 160 Biberreviere gibt. Das Lern-Modul "Leben am und im Wasser" der Umweltstation des Landkreises Kitzingen bot eine erlebnisreiche Abwechslung zum "normalen" Schulalltag im Klassenzimmer. Der Landkreis Kitzingen engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Seit Herbst 2022 ist die Umweltstation als "Staatlich anerkannte Umweltstation" zertifiziert und bietet zahlreiche Führungen für Schulgruppen an.

Von: Florian Huth (Lehrer, Pressebeauftragter, Staatliche Realschule Dettelbach)