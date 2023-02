Bereits zum sechsten Mal trafen sich Grundschullehrerinnen zu einem Erfahrungsaustausch an der Staatlichen Realschule Dettelbach.

Die Koordinatorin dieses Treffens, Studienrätin Petra Fackelmann, hatte die Lehrkräfte aller Grundschulen im Sprengel zu diesem Erfahrungsaustausch eingeladen. Ziel der Veranstaltung war es, den Übertritt an die Realschule zu begleiten und die weitere Entwicklung ehemaliger Grundschüler zu verfolgen. Die Lehrkräfte hospitierten dabei in zahlreichen Unterrichtsstunden in den 5. Klassen und lernten so die aktuellen Anforderungen und Bildungsschwerpunkte der Schulart Realschule kennen. Die Schülerinnen und Schüler waren sichtlich begeistert davon, ihre ehemaligen Lehrerinnen wieder zu treffen und berichteten voller Stolz von den bisherigen Erlebnissen an der Realschule Dettelbach.

Bei der anschließenden gemeinsamen Beratung bewerteten die Grundschullehrerinnen die Leistungsfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler und schilderten die aktuellen Unterrichtssituationen an den Grundschulen. Realschuldirektor Stefan Wolbert berichtete von einer auffallenden Anzahl an Schulartwechseln vom Gymnasium auf die Realschule, besonders aus dem Übertrittsjahrgang 2021. Damals sind überproportional viele Kinder an die Gymnasien übergetreten, obwohl pandemiebedingt der Präsenzunterricht und die Leistungsmessungen an den Grundschulen lückenhaft waren. Alle anderen Jahrgänge scheinen die schwierige Covid-19-Phase sehr gut bewältigt zu haben, denn der Wechsel von Gymnasium zur Realschule ist hier vergleichbar mit den Jahren vor der Pandemie.

Petra Fackelmann berichtete von den pandemiebedingten Wissenslücken in den Hauptfächern. Die Hilfsangebote der Realschule Dettelbach im Ergänzungs- und Förderunterricht, bei Lernen lernen, beim Lerncoaching, bei Schüler helfen Schülern und beim "gemeinsam Brücken bauen" sind deshalb sehr gut ausgelastet. Florian Huth, Beratungslehrer der Staatlichen Realschule Dettelbach, erwähnte zudem, dass nun die "heiße" Phase bei den Eltern der Kinder der 4. Klassen anstehe und viele Beratungsgespräche geführt werden müssten.

Von: Florian Huth (Lehrer, Pressebeauftragter, Staatliche Realschule Dettelbach)