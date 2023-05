Mit rund 100 interessierten Schülerinnen und Schülern diskutieren, das Interesse an Politik wecken und Fragen beantworten – dafür nahm sich der Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer im Rahmen der europäischen Projektwoche am Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule, der folgende Informationen entnommen sind. Eigentlich besuchen die Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe den Bundestag und den Abgeordneten im Rahmen ihrer Studien- und Abschlussfahrt nach Berlin im Juli. Da jedoch kein Raum in den Liegenschaften des Bundestags für die große Gruppe verfügbar war, wurde der persönliche Austausch kurzerhand vorgezogen.

Hümpfer betonte während der anderthalbstündigen Diskussionsrunde die Bedeutung der Schülerinteressen und stellte sie auf die gleiche Stufe wie die Interessen von Unternehmen und anderen Lobbykontakten. "Für mich sind die Meinungen und Anliegen der jungen Generation von entscheidender Bedeutung, da sie die Zukunft des Landes maßgeblich gestalten werden.", so Hümpfer. Besonders intensiv wurde das Wahlalter ab 16 diskutiert, bei dem die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Meinungen vertraten. Die Debatte war lebhaft und zeigte das hohe Maß an politischem Bewusstsein unter den Jugendlichen, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus diskutierten sie über die gesellschaftlichen Vor- und Nachteile eines verpflichtenden sozialen Jahres nach der Schule.