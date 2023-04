Gemeinsam mit der Bienenfachwirtin und Natur- und Landschaftsführerin Sonja Heinemann können Interessierte am Dienstag, 2. Mai, von 18 bis circa 19.30 Uhr den Totholzgarten in Dettelbach und die vom Aussterben bedrohten Arten, die dort einen Lebensraum gefunden haben, entdecken. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen hervor, der auch folgende Informationen entnommen sind.

Neben Wildbienen haben auch Honigbienen in dem Garten ein Zuhause gefunden. Auch die Bienenvölker werden gemeinsam erkundet und mit etwas Glück kann auch ein Blick auf die Bienenkönigin erhascht werden. Am Ende der Veranstaltung darf die Vielfalt der Landschaft auch noch bei einer Honigprobe probiert werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bis 27. April per E-Mail an: info-umweltstation@kitzingen.de oder unter Tel.: (09321) 9281109 erforderlich. Weitere Infos unter www.umweltstation-landkreis-kitzingen.de