Er fiel durch waghalsige Fahrweise auf, floh über zwei Autobahnen, rammte beinahe das Polizeiauto und ließ sich am Ende widerstandslos festnehmen. Was abenteuerlich klingt, ereignete sich laut Polizeibericht kürzlich in Unter- und Mittelfranken.

Bereits am Karfreitag fiel Beamten der Autobahnpolizei ein Autofahrer auf, der auf der Autobahn A3 wegen seiner halsbrecherischen Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Dieser fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde auf dem Standstreifen und in Baustellenbereichen, in denen nur 60 Stundenkilometer erlaubt waren. Wie durch ein Wunder kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung.

Fahrer gibt auf dem Seitenstreifen der Autobahn Gas

Gegen 12 Uhr wurde eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auf den Autofahrer aufmerksam, der auf der Standspur der Autobahn A3 in Richtung Nürnberg fuhr. Nachdem sich der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn hinter das Auto setzte, gab der Fahrer Gas und fuhr mit einer Geschwindigkeit von 140 bis 180 Kilometern pro Stunde auf dem Seitenstreifen weiter.

Dabei wechselte er des Öfteren die Fahrstreifen, durchquerte Baustellenbereiche, in denen die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer beschränkt war und gefährdete durch dieses Verhalten mehrere Verkehrsteilnehmende. Auch der Streifenwagen wurde laut Polizei mehrfach fast gerammt.

Offensichtlich ein psychischer Ausnahmezustand

Nachdem der 41-jährige Fahrer aus dem Raum Wertheim auf die Autobahn A7 in Richtung Ulm gewechselt war und dort seine Fahrt in ähnlicher Weise fortgesetzt hatte, fuhr dieser dann auf den Parkplatz „Kurzmandl“, der sich bereits im Mittelfränkischen befand und blieb dort, von sich aus, auf einem Lkw-Parkplatz stehen. Er ließ sich von mehreren Streifen der Autobahnpolizei widerstandslos festnehmen.

Der Mann wirkte abwesend, sprach nichts und reagierte auf keinerlei Zeichen. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und ein Reizstoffsprühgerät. Nachdem ein herbeigerufener Notarzt den Mann untersuchte und stabile Vitalzeichen und kein Behandlungsbedarf sah, wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht, da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte.

Neben den vielen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung, werden gegen den Fahrer auch Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sucht außerdem nach Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmende, die gefährdet oder behindert wurden. Hinweise werden unter der Tel.: (09302) 9100 entgegengenommen.