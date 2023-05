Was verbindet den Kunstweg „Wasser Marsch“ in Mainstockheim und den „Bärlesweg“ in Mainbernheim, die beide von engagierten Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt wurden, mit dem Dorftreffpunkt in Unterickelsheim und einer Veranstaltungsreihe zum 200-jährigen Jubiläum der bayerischen Verfassung? All diese Maßnahmen wurden von Ehrenamtlichen umgesetzt haben eine Leader-Förderung aus dem „Kleinprojektefonds“ erhalten. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen hervor, der folgende Infos entnommen sind.

In der Förderphase 2014 bis 2022 hatten die Leader-Regionen die Möglichkeit, kleinere Maßnahmen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements mit rund 40.000 Euro zu unterstützen. Antragsberechtigt sind Vereine, aber auch lose Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern. Ausgenommen sind Organisationen, die politische Ziele verfolgen.

Unterstützt werden Aktivitäten, die und zur kulturellen, sozialen oder ökologischen Entwicklung des Kitzinger Land beitragen. Turnusmäßige Aktionen oder begonnene Maßnahmen sind ausgeschlossen. Möglich ist ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 2500 Euro pro Maßnahme.

Jetzt Antrag stellen

Der Antrag muss bis 30. Juni eingereicht sein und besteht aus einer formlosen Anfrage mit Darstellung der geplanten Maßnahme, die ein Jahr später abgechlossen sein muss.

Weitere Infos unter Tel.: ( 09321) 9281102, E-Mail: maja.schmidt@kitzingen.de